I farmaci per i cani dell’Apar sono arrivati a destinazione

Sono stati consegnati ieri alla sede APAR di via Canale tutti i farmaci per gli animali ospiti della struttura raccolti durante la settimana scorsa presso le quattro Farmacie AGESP (Viale Rimembranze 27, Via P.R.Giuliani 10, Largo Giardino 7, Viale Boccaccio 83).

Grazie alla generosità e alla sensibilità dei clienti e dei cittadini che hanno aderito al “banco farmaceutico” predisposto nei giorni scorsi nelle Farmacie gestite dalla scrivente società, è stato raggiunto un

consistente quantitativo di prodotti, accolti con piacere da APAR per un aiuto a mantenere in buona salute gli

amici a quattro zampe accuditi dal canile.

Ricordando che l’iniziativa si collocava nell’ambito di un progetto di sostegno all’Associazione Piccoli Animali

Randagi, conclusosi domenica scorsa con la “Camminata a 6 zampe” ideata dal consigliere comunale Alessandro Albani e sponsorizzata anche da AGESP, esprime il suo ringraziamento Alessandro Della Marra, Amministratore Unico di AGESP Attività Strumentali S.r.l.: “Queste iniziative rendono la città orgogliosa dei propri cittadini. Sono felice della risposta che c’è stata, e sono soddisfatto della sensibilizzazione delle nostre

farmacie”.