È stato un grosso incendio quello scoppiato nella mansarda di uno stabile nel centro del paese, nel pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre, a Laveno Mombello. Le fiamme sono divampate intorno alle 15, dall’ultimo locale della palazzina a tre piani di Via Labiena 38, dove al piano terra ha sede anche lo storico negozio di ferramenta e casalinghi “Vanoli”.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio è partito dal locale cucina e in pochi minuti si è esteso a tutta la superficie del tetto, creando grosse fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Laveno Mombello, Ispra e Luino che hanno immediatamente iniziato le operazioni per spegnere il fuoco. Una volta attivato l’allarme, sul posto è arrivata anche una ambulanza del 118 per soccorrere le persone coinvolte, ma non si registrano feriti o intossicati.

Una volta divampato l’incendio infatti, tutte le persone hanno abbandonato lo stabile. In particolare, la proprietaria dell’appartamento prima di uscire di casa ha portato con se quattro dei suoi cinque serpenti certificati, tra cui un pitone. Il quinto è stato lasciato nel terrario adibito ad ospitarli e fortunatamente non è stato intaccato dal fuoco.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore prima di riuscire a domare le fiamme e la Via Labiena, una delle arterie d’ingresso principali del paese, è rimasta chiusa per permettere le operazioni di soccorso. Tra i cittadini si è creato molto allarme: le fiamme infatti, sono apparse da subito molto alte e visibili in tutta la zona del lungolago. La mansarda è completamente distrutta, mentre il secondo piano è rimasto danneggiato. A breve verrà stabilito se l’immobile è inagibile.