“Giù le mani dal popolo curdo”, la fiaccolata di Malnate

Nella serata di venerdì 25 ottobre si è svolta a Malnate la fiaccolata a sostegno del popolo Curdo, organizzata dal PD di Malnate e dai Giovani Democratici di Varese con la partecipazione di diverse associazioni.

Partito da piazza delle Tessitrici, il corteo ha sfilato per le vie del centro di Malnate, manifestando a voce e con uno striscione il proprio messaggio: “Giù le mani dal popolo curdo”.

La manifestazione è poi terminata da dove è partita, in piazza delle Tessitrici, dove si sono tenuti gli interventi del sindaco Irene Belifemmine, del senatore Alessandro Alfieri, del consigliere regionale Samuele Astuti, del segretario del Pd Malnatese Matteo Rodighiero e del suo omologo dei GD di Varese Michelangelo Moffa. Molto toccanti sono state anche le parole di un rappresentante della comunità Curda.

Il segretario malnatese Rodighiero ha poi dichiarato : «Vedere che così tante persone sono scese in piazza con noi è importante; è un bel segnale per far capire alle istituzioni che non bisogna esitare ma è arrivato il momento di prendere delle posizioni nette a favore del popolo curdo nella risoluzione di questo terribile massacro. Vorrei ringraziare tutte le persone presenti che hanno sostenuto questa iniziativa. Inoltre nel Consiglio Comunale del 30 ottobre, insieme ai nostri compagni di coalizione, presenteremo una mozione a sostegno del popolo curdo, con la speranza che venga votata dall’intero consiglio. Non possiamo e non dobbiamo abbassare gli occhi davanti a tutto ciò».