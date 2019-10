Halloween creativity: a Cislago la festa più mostruosa a misura di bambino

Dolcetto o scherzetto, mostri e maschere: Halloween è sempre più vicino e Spazio Eden propone anche quest’anno una giornata “da urlo” per trasformare la festa più mostruosa a misura di bambino.

“Halloween Creativity” si terrà il 31 ottobre nella sede dell’Associazione Culturale “A Est dell’Eden”, presso la Fabbrica del Carbone in Via Vittorio Veneto 241. Si comincia alle 16.15 con un pomeriggio all’insegna di laboratori paurosamente creativi: due attività tra i mostri di halloween, una per i più piccoli e una per i più grandi, e un laboratorio per tutti i bambini, con la creazione di un sacchetto per il classico dolcetto o scherzetto a tema Casa Stregata, insieme al Circolino Culturale.

A partire dalle ore 20.30 e in collaborazione con La Contea del Gioco, vi aspetta L’Halloween Party, una serata da brividi per i bambini dai 6 ai 10 anni, con un racconto teatrale interattivo tra enigmi misteriosi, giochi e prove da superare. Il tutto tra la mostruosità dell’ Hallo-Trucco-Ween e la bontà di dolcetti, pop corn e zucchero filato. Per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria, il numero dei partecipanti è limitato. Per informazioni e per prenotare, rivolgersi al contatto 338 768 91 58, oppure scrivere alla mail aestdelleden@libero.it