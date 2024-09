A Cislago con Al(l) Day festival si rinnova il ricordo di Alberto “Dudù” Legnani

Sabato 21 settembre a Cislago una nuova edizione di Al(l) Day Festival, l’evento che da sette anni viene organizzato dall’associazione “Dudù for you” per sostenere la ricerca oncologica in ricordo di Alberto “Dudù” Legnani, giovane cislaghese morto a 35 anni per un tumore.

La giornata del 21 settembre si aprirà alle 11 all’Oratorio di Cislago e sarà scandita da diverse attività: musica, sport, laboratori per bambini e la possibilità di fermarsi a mangiare allo stand gastronomico aperto tutto il giorno.

Si comincia alle 11 con l’aperitivo accompagnato dalla musica di un dj set. Alle 13 prenderà il via il torneo di beach volley quattro contro quattro, con l’obbligo di almeno una donna per squadra. Per chi vuole partecipare ci sono ancora posti disponibili, basta contattare gli organizzatori al numero 339 2329433.

Alle 16 partirà la biciclettata dall’Oratorio di Cislago alla volta della Massina fino al cimitero per un saluto e una preghiera ad Alberto Legnani. Dopo una merenda per tutti i partecipanti si tornerà a Cislago dove alle 17 ci sarà un’esibizione di atleti e atlete del centro sportivo Eos Gym con ginnastica artistica, acrobazia aerea e acrogym. Dalle 18, i più piccoli potranno partecipare a laboratori creativi a tema “anni ’80 ’90.

Dalle 19,30 dj set di Lady B e alle 21.30, la musica dei Divina Band.

Il ricavato della giornata verrà devoluto dall’associazione alla ricerca oncologica pediatrica e a sostegno di iniziative in ambito oncologico.