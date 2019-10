Inaugurazione delle colonne di ricarica elettrica installate dall’amministrazione comunale

Saranno 12 le colonne di supporto per i veicoli green che verranno installate in diverse zone della città di Saronno. Un’azione che rientra nel programma del progetto ideato da Saronno Servizi S.P.A., incentrato su ecologia e mobilità sostenibile, e che si coniugherà ai valori dello sport e del ciclismo in occasione della Tre Valli Varesine, la prestigiosa gara finale del Trittico Regione Lombardia che partirà proprio da Saronno, nella sua prima edizione totalmente green: i corridori saranno infatti seguiti da macchine full electric.

Fino a poche settimane fa era presente una centralina di rilevazione della qualità dell’aria di Arpa non può funzionante da anni.

Da lì la decisione dell’amministrazione di procedere con la rimozione fatta coincidere con la realizzazione di nuovi servizi per una mobilità sostenibili: quattro parcheggi dedicati alla mobilità elettrica e colonnina di ricarica.

Presente al taglio del nastro anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, affiancato dall’assessore all’Ambiente Raffaele Cattaneo, dal sindaco saronnese Alessandro Fagioli, da Andrea Gibelli presidente del Gruppo Ferrovie Nord Milano, da Renzo Oldani, presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda che organizza la Tre Valli Varesine che per la prima volta sarà “green”, con i ciclisti accompagnati dalla ammiraglie e dalle auto di servizio totalmente elettriche grazie ad un accordo con Renault Italia.