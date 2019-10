Incidente in azienda: grave un uomo di 29 anni

(Immagine di repertorio)

Infortunio questa sera in un’azienda di Induno Olona.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 20.30 in un’azienda in via Campagna 24. Un uomo di 29 anni è rimasto ferito in modo grave ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale San’Anna di Como.

Sul posto i soccorritori della Croce Rossa Valceresio, con il supporto dell’automedica, e i Carabinieri.

Non è nota al momento la dinamica di quanto accaduto.