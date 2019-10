La banda di Arsago invita all’open day

Domenica 20 ottobre sarà l’occasione giusta per entrare nel mondo della musica e degli strumenti, in particolar modo di quelli bandistici.

E come? Scoprendo e provando, seguiti da maestri qualificati, i vari strumenti che compongono una banda musicale.

Tutto questo all’open day della Scuola di musica “Peppino De Maria” – Corpo Musicale Arsago Seprio che si terrà dalle ore 10 alle ore 18.30 presso la sede sociale in Via Concordia ad Arsago Seprio (VA), sarà inoltre presente un gazebo “info point”.

La terza domenica di ottobre, già piena di avvenimenti in paese per la tradizionale sagra, potrà farvi diventare musicisti per un giorno. Questa sarà l’occasione giusta per amare la musica per tutta la vita, attraverso la scoperta dei vari strumenti musicali.

Da anni, il Corpo Musicale, organizza corsi di musica dedicati a ragazzi ed adulti. Strumenti a fiato, percussioni, pianoforte, basso elettrico e canto moderno. Per i più piccini (dai 3 ai 7 anni) laboratori di propedeutica musicale.

Nel corso della giornata si potranno conoscere gli insegnanti, provare gli strumenti e prenotare la lezione di prova gratuita.

Se vedi il tuo futuro nella musica, questa sarà l’occasione giusta per entrarci!