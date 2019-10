“La Casa davanti al sole” apre il convegno regionale sulla Tutela minorile

Sarà l’esperienza positiva e pluridecennale della cooperativa “La casa davanti al sole” di Venegono Inferiore ad aprire il convegno sulla Tutela minorile che si svolgerà a Milano nella giornata di mercoledì 30 ottobre, dalle ore 9 alle 13 alla Casa dei Diritti di via de Amicis 10, promosso da Legacoop Lombardia. Tra i relatori anche l’assessore ai servizi sociali di Varese Roberto Molinari.

“Prassi partecipative per la qualità del lavoro nella tutela minori” è il titolo dell’incontro che sarà occasione di scambio, confronto e condivisione di pratiche, esperienze e risultati, che tengono conto della giusta trasparenza e relazione tra le parti in causa, ponendo la famiglia e i ragazzi come centro primario di cura e interesse.

L’iniziativa è realizzata con la partecipazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e in collaborazione con le cooperative sociali aderenti che quotidianamente e storicamente si occupano di minori, presentando buone prassi partecipative basate sulla collaborazione tra famiglie, servizi sociali e amministrazioni pubbliche. L’esperienza de “La casa davanti al sole” introdurrà il tema con l’obiettivo di costruire un dibattito allargato, parteciperanno all’incontro cooperatori sociali, ricercatori universitari, assessori alle politiche sociali, rappresentati delle istituzioni, genitori e figli.

Al centro del dibattito ci sarà la qualità del lavoro, la capacità di aprirsi al concetto di partecipazione e la condivisione di tracce operative, proposte innovative e testimonianze sul campo.

A discuterne insieme saranno: Attilio Dadda, Legacoop Lombardia; Matteo Secchi, Cooperativa sociale La casa davanti al sole; Valentina Calcaterra, Università Cattolica del Sacro Cuore; Licia Ronzulli, Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza (in attesa di conferma); Arianna Cavicchioni, Unison- Consorzio di cooperative sociali; Roberto Molinari, Comune di Varese (che collabora con “La casa davanti al sole”) ed “esperti per esperienza”, genitori e figli, con le loro testimonianze di vita vissuta.

Modera l’incontro Sara De Carli, giornalista di Vita.

Se è vero che l’essere umano ha una predisposizione a organizzare l’esperienza di vita in forma narrativa, l’incontro del 30 ottobre vuole essere l’occasione per costruire insieme questa narrazione, patteggiare significati comuni e costruire valori condivisi. In conclusione – come si legge nel libro Tutela minorile a processi partecipativi. Promuovere collaborazione tra famiglie e servizi sociali di Gianmatteo Secchi (Franco Angeli Editore, 2019) – “Possiamo allora declinare il Lavoro sociale nella tutela minorile come un percorso narrativo dentro il quale si annodano le singole e differenti trame che corrispondono alle singole storie di vita delle persone”.

L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia ed è in corso di accreditamento FC.AS. presso il CROAS Lombardia.

La partecipazione è libera, previa iscrizione, sino a esaurimento posti.

Informazioni e iscrizioni a questo link.