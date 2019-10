La grande pizzoccherata a sostegno della Croce Rossa

Croce Rossa Italiana Comitato di Varese organizza la tradizionale pizzoccherata presso la mensa Cri in Via Dunant, 2 a Varese il prossimo sabato 12 ottobre.

«30 kg di pizzoccheri sono “pronti” per essere cucinati dal nostro Chef e Volontario Cri Simone Filippi, insieme a un ricco antipasto e un buffet di dolci fatti in casa», dicono gli organizzatori.

Ad allietare la serata una divertente tombola benefica. Scopo della cena è raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino da destinare ai molteplici servizi socio-assistenziali che costantemente effettuiamo sul nostro territorio. Croce Rossa Varese, in linea con le disposizioni del nostro Comitato Nazionale aderisce, in quest’occasione, alla campagna “plastic free”.

Auspichiamo una presenza numerosa e ringraziamo sin d’ora tutti i partecipanti alla serata