La Lega al circolo di Bizzozero per “riprendersi Varese”

Piene le sedie, pieni i muri di gente appoggiata, piene persino le finestre di persone che guardavano, da fuori, ciò che stava succedendo dentro.

Il colpo d’occhio, al circolo di Bizzozero, era imponente, per la prima “chiamata alle armi” della Lega varesina dopo il suo spostamento dal governo all’opposizione del Paese.

E non importa che la sala fosse piccola e sottodimensionata – aveva meno di 100 sedie, il che porta ad un massimo di 200-250 persone presenti – e non importa che le prime file fossero zeppe di rappresentanti delle istituzioni, presenti o passate, perlopiù di fuori Varese: l’energia, tra gli attivisti presenti, era palpabile: quella di chi sta per (ri)cominciare una battaglia.

«L’uscita dal governo ha avuto un effetto tonificante per la Lega, a vedervi…» ha commentato Giancarlo Giorgetti, uno dei tre relatori al tavolo, insieme al deputato Matteo Bianchi e al presidente della regione Lombardia Attilio Fontana.

Quello che era negli inviti, “semplicemente” un incontro pubblico con i tre alti rappresentanti delle istituzioni – tra l’altro organizzzato nel suggestivo ma piccolo e periferico circolo, perchè “l’Amministrazione ci ha detto che non c’era una sala libera da qui a fine novembre” -, si è presto svelato, nelle parole che hanno chiuso l’intervento del presidente della regione Fontana: «Quello che è impensabile è che la culla della Lega non sia in mano alla Lega. Qui, a Varese, bisogna tornare a un sindaco e a una amministrazione della Lega».

Se l’obiettivo primario era la città, L’uditorio però in gran parte non lo era: rappresentava piuttosto tutta la provincia, che si è data appuntamento a Bizzozero per “serrare le fila” di nuovo. «Noi siamo sempre gli stessi, ed è un bene, ma non possiamo essere sempre gli stessi – ha detto Giorgetti – Questo è un momento in cui c’è un sacco di gente che nella Lega non si è impegnata o magari non ci ha neanche votato, che ha deciso che la misura è colma, e può essere pronta a darci una mano a combattere questa battaglia, che stiamo combattendo a mani nude. Dobbiamo coinvolgerli».

L’obiettivo primario di questa battaglia è, quindi“riprendersi Varese” in quella che si presenta come una lunghissima campagna elettorale per le comunali 2021: una battaglia che prevede, innanzitutto, la rinascita della Lega a Varese.