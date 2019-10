La qualità delle acque italo-svizzere migliora secondo la Commissione

(Ceresio – foto di Claudio Marchiori)

L’assessore all’Ambiente e clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, ha partecipato alla due giorni di incontri della » in qualità di delegato per la Regione Lombardia.

All’incontro erano presenti anche rappresentati del Governo italiano (Ministero dell’ambiente e della Salute), di quello Federale svizzero, e alcuni assessori del Piemonte, dei Cantoni Ticino, Vallese e Grigioni.

Il bilancio degli incontri è positivo: prosegue il percorso di miglioramento della qualità delle acque dei laghi italo-svizzeri. «Constato con favore che la situazione della qualità delle acque del Lago Maggiore e del Ceresio continua a migliorare – ha detto Cattaneo – e che gli interventi messi in atto in questi anni hanno prodotto risultati positivi. Il lavoro in collaborazione con la Confederazione elvetica proseguirà, anche con l’obiettivo di rendere più noti i risultati di queste indagini scientifiche molto approfondite che da anni vengono condotte sui nostri laghi e che ci restituiscono una situazione positiva sia sulla qualità chimica sia su quella biologica e ambientale.

Su proposta dell’assessore Cattaneo, la prossima riunione si terra’ in Lombardia il 22 e 23 ottobre 2020 a Luino.

L’assessore regionale ha chiesto alla Commissione un approfondimento sulle schiume che negli ultimi anni, in particolare quest’estate, si sono diffuse sul Lago Maggiore e anche sugli altri laghi prealpini: «Realtà che sono di origine naturale e non derivano dall’inquinamento – ha concluso Cattaneo – ma che sono esteticamente fastidiose e suscitano preoccupazione. Sarà quindi condotto uno studio per approfondirne le cause e trovare soluzioni».