Le nuove rotte di Easyjet per la stagione invernale a Malpensa

Con la partenza, prevista per venerdì 1 novembre alle 13.30, del primo volo diretto a Marsa Alam in Egitto saranno decollate tutte le nuove rotte della stagione invernale di easyJet, compagnia aerea leader in Europa, da Milano Malpensa.

A Marsa Alam si aggiungono i voli inaugurali gia decollati dallo scalo varesino lo scorso 27 verso Aqaba-Petra in Giordania (due frequenze settimanali, il mercoledì e la domenica) e venerdì 29 ottobre verso Agadir in Marocco (due frequenze settimanali, martedì e sabato).

Queste tre nuove destinazioni, raggiungibili senza scalo dall’aeroporto di Milano Malpensa, si aggiungono al giá ampio ventaglio di destinazioni ‘winter sun’ di easyJet. Per questa stagione invernale sono infatti confermati, tra gli altri, i collegamenti con Hurghada nel Mar Rosso, la vibrante Tel Aviv, l’affascinante Marrakech e le intramontabili Isole Canarie.

easyJet è la prima compagnia di Malpensa con 21 aerei basati, un picco massimo di 164 operazioni giornaliere e circa 8 milioni di passeggeri trasportati durante l’ultimo anno finanziario, durante il quale la compagnia ha celebrato il traguardo dei 70 milioni di passeggeri trasportati su Malpensa dall’inizio delle sue operazioni nel 1998. La compagnia tra l’altro ha portato qui anche il suo centro di formazione per l’Europa continentale.