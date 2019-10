Le ultime due tappe della Via Lattea per la salute dei bambini

Altri due incontri nel weekend per la Settimana mondiale dell’allattamento inaugurata martedì 1 ottobre con la presentazione della “Via Lattea” di Malnate. Un percorso composto da 9 Baby pit stop dedicati alle mamme che trovano qui un luogo pratico e confortevole per allattare o cambiare i propri piccoli in tutta tranquillità. I Baby pit stop hanno trovato spazio nei luoghi pubblici, nelle farmacie, in alcuni negozi e studi medici e sono stati realizzati con il sostegno di Unicef Varese.

Venerdi 4 ottobre, alle ore 16.30 in Villa Braghenti

“I cinque sensi: bambini da 0 a 3 anni”

Un convegno aperto a genitori, educatori e operatori per parlare con gli esperti di dell’allattamento al seno e dei programmi nazionali “Nati per Leggere e Nati per la Musica”. Tra i relatori Virna Benzoni, puericultrice, educatrice prenatale e neonatale, consulente certificata alla Scuola del Portare e alla Trageschule UK e formatrice; Marta Longoni psicologa e psicoterapeuta, Anna Pedrazzini pianista classica, educatrice musicale e formatrice e il pediatra Giuliano Gambarini.

Al termine dell’incontro è previsto un piccolo rinfresco per tutti.

Sabato 5 ottobre, ore 9 – 12 in Sala Consiliare

“Disostruzione delle vie aeree”

Il corso, proposto da Sos Malnate e Consultrorio Malnate sarà condotto da Francesca Bertolè Viale ed è aperto a tutti: neo genitori, nonni, zii, amici e operatori che abbiano a che fare con i bambini.

Per iscriversi telefonare al n. 0332 275267.

L’Amministrazione Comunale regalerà a tutte le famiglie intervenute a uno degli appuntamenti il libro in edizione speciale “Nati per Leggere”, (disponibile per il ritiro anche presso la Farmacia Comunale di via Kennedy, 1).