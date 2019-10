Lega: “Malnate è da tre anni senza bibliotecario comunale”

Il carroccio malnatese punta i fari sulla situazione alla biblioteca. Il problema verrà sottoposto al consiglio comunale di questa sera, mercoledì 30 ottobre.

Questo il comunicato firmato dai consiglieri del carroccio.

Preso atto che:

• nonostante Malnate sia Centro-Sistema per il Sistema Bibliotecario della Valle dei Mulini;

• nonostante Malnate sia un comune di diciassettemila abitanti;

• nonostante i numerosi solleciti, mozioni ed interrogazioni che i Consiglieri di minoranza Lega hanno ripetutamente portato avanti nel corso della precedente amministrazione comunale;

Ci ritroviamo ad oggi con un triste primato: dover “festeggiare” tre anni senza la fondamentale figura del bibliotecario comunale; festeggeremo l’anniversario proprio durante il consiglio comunale.

Ricordiamo che:

• tre anni fa il bibliotecario è andato in pensione e da allora non è più stato sostituito;

• c’è un solo funzionario che, da solo, in una Biblioteca Centro-Sistema, sta cercando, suo malgrado,

di svolgere la pluri-mansione di bibliotecario-assistente-archiviatore-assistente all’utenza;

• gli unici aiuti che il tuttofare di cui sopra ha avuto sono una persona, il cui tempo è però a metà con l’ufficio cultura, un ragazzo del servizio civile e un volontario. Come se la cosa non fosse già deprimente così, la persona “a metà” ha il contratto in scadenza a fine novembre e non sarà rinnovata, mentre il ragazzo del servizio civile ha il contratto in scadenza a gennaio. Resta un volontario.

• non può una Biblioteca Centro-Sistema funzionare con un’unica persona stabile e un volontario.

Ciò significa sminuire la cultura, il lavoro, il valore della biblioteca per i cittadini malnatesi e non, ma, soprattutto, significa non investire sulla crescita e sulla stabilità comunale, culturale e personale.

Lega Salvini Lombardia

Per Lega Malnate i consiglieri

Daniela Gulino

Paola Cassina

Stefano Negro

Greta Regazzoni

Roberto Vanzo