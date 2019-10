Luino e Tradate, alla Coop la raccolta alimentare

Sabato 12 ottobre ritorna, in 23 punti vendita della rete Nova Coop, la raccolta alimentare speciale “Dona la Spesa” in favore delle persone bisognose. L’iniziativa è come sempre resa possibile dall’impegno dei Presidi Soci Coop e dai volontari delle Onlus del territorio, partner della raccolta, che quest’anno saranno oltre 200.

Presso i punti vendita aderenti i volontari, riconoscibili da una pettorina, distribuiranno apposite buste per la spesa e forniranno indicazioni sugli alimenti più adatti da donare. Tra i prodotti disponibili è consigliabile donare quelli a lunga conservazione quali olio, pasta, riso, farina, zucchero, scatolame, prodotti per la colazione, alimenti per l’infanzia.

In provincia di Varese l’iniziativa coinvolgerà i punti vendita di Tradate e Luino. Il ricavato verrà così distribuito:

· Luino – Croce Rossa Italiana – Comitato di Luino

· Tradate – La casa della città solidale

Nel corso dell’edizione 2018 l’iniziativa di Nova Coop ha consentito di raccogliere ingenti quantità di prodotti, tra beni alimentari, pannolini, prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti per l’infanzia che sono stati consegnati direttamente alle Onlus partner a livello locale.

“Dona la Spesa” è soltanto una delle iniziative che Nova Coop promuove ogni anno attraverso l’impegno dei soci volontari e scelte aziendali mirate, per generare “valore condiviso” con particolare attenzione al mondo della scuola, alle azioni sociali e alle persone in condizioni di disagio economico.