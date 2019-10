Mollema vince il “Lombardia”

L’olandese Bauke Mollema ha vinto l’ultima delle “classiche monumento” della stagione ciclistica 2019: il “Lombardia”, scattato stamattina da Bergamo e terminato a Como dopo una serie di attacchi e scatti che con il passare dei chilometri ha scremato il gruppo, spezzettandolo in tanti drappelli. (Foto Facebook –Il Lombardia)

Nel finale di gara Mollema è stato il corridore capace di scappare al momento giusto: la sua azione ha messo in difficoltà gli avversari, che non sono riusciti a organizzarsi subito e hanno concesso un po’ di vantaggio al vincitore. Alle sue spalle, poi, ci hanno provato sia il vincitore della Tre Valli Primoz Roglic, sia l’ex campione del mondo Alejandro Valverde, che però non sono riusciti a rimontare Mollema.

Sul traguardo di Como il capitano della Trek-Segafredo ha quindi preceduto Valverde che ha regolato in volata il vincitore dell’ultimo Tour, Egan Bernal. Quarto invece Fuglsang mentre Roglic ha concluso al sesto posto dietro a Woods. Niente da fare invece per Nibali che pure è risultato a lungo tra i più attivi: lo “Squalo” si è staccato sull’ultima salita. Nessun italiano si è piazzato tra i primi dieci al traguardo.