Tra musica e degustazioni comincia la rassegna “7 o’clock notes”

Un percorso fatto di “aperitivi musicali”, tra degustazioni particolari e musica dai generi accuratamente selezionati. Comincia venerdì 25 ottobre la rassegna dal titolo “7 O’CLOCK NOTES”, ideata dall’Associazione Culturale Le Stanze Della Musica.

Il primo appuntamento sarà all’insegna del vintage con il duo voce e chitarra Vick & Dave, composto da Vittorio Uboldi e Davide Marchiori: già affermato da anni sul territorio, il duo si esibirà con cover rock anni ‘70 e ‘90. L’evento sarà accompagnato da un aperitivo dal sapore ispanico, a base di paella e sangria, che verrà proposto nella seconda parte di serata. La seconda data di 7 O’CLOCK NOTES è in programma per dicembre, mentre il terzo e il quarto evento della rassegna si terranno tra la primavera e l’estate del 2020.

Il primo appuntamento è quindi per venerdì 25 ottobre, dalle 19 alle 22, presso l’Auditorium Eventi della Scuola di Musica, in via Padre Reina 14-16 a Saronno. E’ gradita la prenotazione, il costo è di 15 euro con aperitivo incluso. Per prenotare e per tutte le informazioni è possibile rivolgersi al contatto 366 598 0980 o all’indirizzo mail info@lestanzedellamusica.org, mentre sul sito dell’Associazione www.lestanzedellamusica.org è consultabile il programma completo degli aperitivi musicali.