Nonne e nipoti uniti in “Maglie di sport”

Una delle attività più sedentarie che ci si immagini insieme allo sport acrobatico, le nipoti insieme alle nonne: è quello che si prefigge “Maglie di Sport” realizzata da Csi e Uisp in collaborazione con il comune di Varese e Varese in… maglia, associazione nota per insegnare il knitting per scopi benefici.

L’appuntamento è nella grande “piazza” del piano -2 delle Corti, a partire dalle 17 di sabato 5 ottobre: da quell’orario si susseguiranno per circa un’ora esibizioni sportive di giovani e giovanissimi che hanno frequentato il centro di Formazione sportiva: «Si tratterà di 45 minuti circa di esibizione ginnastica artistica, danza moderna e altre attività di espressività corporea – spiega Paola Numeroli, coordinatrice del centro di formazione e istruttrice del corso – Dopo le esibizioni poi sarà possibile per i ragazzini presenti fare prove di attività sportiva».

Tra una danza e l’altra però, le ragazzine (saranno prevalentemente rappresentanti del sesso femminile gli sportivi del corso) potranno darsi a una attività che forse ancora non conoscono: la maglia e l’uncinetto. Grazie a una associazione che “fa sferruzzare” tutta la città: Varese in… maglia.

«Da noi (Nella sede che hanno da circa un anno alle Corti, proprio al piano -2, NDR) vengono prevalentemente le nonne, o comunque persone di una certa età. – spiega Antonia Calabrese, presidente di Varese in… maglia – Per questo abbiamo accettato volentieri di partecipare all’evento: vogliamo avvicinare le ragazze a “muovere le mani”. Sono certa che alcune di loro si appassioneranno a quella che è una attività bella, oltre che buona. Con loro, prepareremo sciarpe e cappellini che doneremo ai senza tetto per l’inverno in arrivo».

«Da molti anni stiamo facendo promozione sportiva per il comnue di Varese, insieme a Csi e Uisp, on corsi pomeridiani e interventi nelle ore mattutine – commenta Giovanna Mapelli, direttrice del centro di formazione fisica comunale – Lo sport però non deve solo insegnare, ma anche imparare. troppo spesso si dimentica che c’è un passato che va collegato a un futuro. Questo è lo scopo di questa iniziativa: unire nonne e nipoti, sport con attività manuali che vanno scomparendo».

«Sono felice che il comune sia presente a questa iniziativa – spiega infine Francesca Strazzi, assessore ai giovani del comune di Varese – E’ importante, nello sport, la formazione psicologica dei ragazzi. Ora siamo in una società digitale: anche i ragazzi che fanno sport hanno perso la manualità, mentre lavorare a maglia è una attività che ha un valore sui bambini e si ragazzi, anche dal punto di vista della comunicazione, della socialità. E’ interessante che le giovanissime provino a cimentarsi».

Lane e ferri verranno messi a disposizione di Varese i.. maglia, mentre per i ragazzini intervenuti è prevista una merenda e gadget.