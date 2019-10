A Palazzo Pirelli la mostra “Dal piccione alla @ chiocciola e …”

Sarà inaugurata domani martedì 22 ottobre alle ore 13 al Belvedere di Palazzo Pirelli dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi la mostra “Dal piccione alla @ chiocciola e …”, che attraverso pannelli didascalici e cimeli inediti racconta la storia dei mezzi di comunicazione e gli effetti sulla società. Gli oggetti esposti narrano storie del passato, a partire dall’impiego dei piccioni viaggiatori nella Prima Guerra mondiale fino al digitale dei nostri giorni, con uno sguardo sempre rivolto al futuro. Si tratta di un percorso espositivo molto spettacolare e affascinante che intende suscitare, con gli oggetti e le storie rappresentate, una riflessione sui profondi cambiamenti della società riconducibili alle diverse forme di comunicazione e alle straordinarie invenzioni tecnologiche.

PARTNER

L’esposizione è promossa da AICCRE Lombardia e dall’Associazione Consiglieri della Regione Lombardia in collaborazione con Poste Italiane, Primo Reggimento Trasmissioni dell’Esercito, Museo dei Tasso e della Storia postale di Camerata Cornello, Museo Storico del MISE, Museo della macchina da scrivere di Milano, Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio, Associazione Italiana per la Radio d’Epoca, Gruppo Meucci di Treviglio e Associazione Nazionale Genieri e Trasmettitori d’Italia.

OGGETTI IN MOSTRA

Tra gli oggetti esposti ci saranno la macchina ENIGMA, usata nella seconda guerra mondiale per cifrare e decifrare i messaggi, il microfono di Guglielmo Marconi con cui realizzò la prima comunicazione wireless, alcuni telefoni, tra i quali il ‘Ragno’ del 1892 utilizzato in Vaticano, il telefono di Stanlio e Ollio e quello del Commissario Maigret. In esposizione anche la nuova frontiera della comunicazione, il LASERLINK, la macchina per collegamenti basati su sistemi laser che si propone come una ‘fibra ottica virtuale in aria’.

INAUGURAZIONE E VISITA GUIDATA

La mostra sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19 fino al 31 ottobre. Per informazioni o per prenotazioni di gruppi italiani e stranieri telefonare al numero 02.67482710 dalle 9 alle 12

CONVEGNI

Nell’ambito della mostra sono previsti convegni di approfondimento in programma al Belvedere dalle 17 alle 18.30:

Giovedì 24 Ottobre

“Evoluzione dei servizi postali”

Intervengono:

Simona Bertagna – esperta di comunicazione cross-mediale

· Marisandra Lizzi – innovazione digitale Imprese e P.A.

· Andrea Locatelli – Sindaco Camerata Cornello (BG)

Martedì 29 Ottobre

“Comunicazioni Strategiche”

Intervengono:

· Andrew Spannaus – stampa estera esperto rapporti strategici mondiali

· Gianandrea Gaiani – direttore di ‘Analisi difesa’

· Colonnello Michele Mastronardi – Comandante 1° Reggimento Trasmissioni

· Alessandro Pasquali – inventore nel campo delle comunicazioni wireless via luce

Mercoledì 30 Ottobre

“Women Go Digital”

Intervengono :

· Laura Caradonna – Presidente Consulta interassociativa femminile Milano

· Diana De Marchi – presidente commissione Pari Opportunità Comune di Milano

· Costantino Cipolla – Professore Sociologia Bologna

· Guido Giraudo – Docente IED

· Maria Grazia Monegat – Presidente ADGI Milano