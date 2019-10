I pensionati in piazza per una legge sulla non autosufficienza

Un gazebo unitario dei sindacati pensionati, presente questa mattina in centro a Varese, ha volantinato e raccolto firme a sostegno di una legge nazionale per la non autosufficienza. SPI-CGIL, CISL DEI LAGHI PENSIONATI, UIL PENSIONATI si sono mobilitati per dare visibilità all’iniziativa.

Dichiara Dino Zampieri, Segretario dello Spi-CGIL di Varese: «una vera emergenza nazionale di cui nessuno parla. Nel nostro Paese ci sono 3 milioni di persone non autosufficienti, la maggior parte anziani. Un peso insostenibile per milioni di famiglie, che se ne fanno carico da sole. Serve subito una legge nazionale».

Sul tema è stata organizzata una assemblea unitaria che si terrà alla Camera del lavoro di Varese (via Nino Bixio 37) giovedì 31 ottobre dalle 9.30 alle 11.30. L’assemblea è aperta a tutti i pensionati.