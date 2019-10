“Rivogliamo Katiuscia a Saronno!”: appello su Change.org per riavere il locker di Amazon

Un appello su Change.org per non perdere il locker di Amazon a Saronno.

Si tratta di Katiuscia, così si chiama il contenitore posizionato all’esterno del distributore tra via Miola e via Roma, simile a tanti comparsi nell’ultimo periodo all’interno di negozi, uffici postali, supermercati o aree cittadine in tutta Italia (QUI abbiamo raccontato di Adelisa, il locker all’interno di Tigros).

A promuovere la raccolta firme dall’inequivocabile titolo “Rivogliamo Katiuscia a Saronno!” è stato il cittadino saronnese Renato Colombo che scrive: «Era arrivato a fine estate e subito era diventato un punto di riferimento per i saronnesi perchè accessibile in qualsiasi ora del giorno e della notte e 7 giorni su 7 – si legge sul sito leader del settore -. Qualche giorno fa anche chi l’aveva impostato come punto di consegna si è ritrovato impossibilitato ad effettuare ritiri. Si parla di problemi burocratici che hanno reso la presenza del locker arancione incompatibile con le normative cittadine».

COSA È E COME FUNZIONA IL LOCKER

Il Locker – come si legge nella pagina dedicata sul sito del gigante dell’e-commerce – è un punto di ritiro self-service dove potrai ricevere i tuoi acquisti Amazon. Potrai trovare i Locker in Supermercati, Centri Commerciali, Stazioni di servizio e in altri punti vendita. Durante il processo d’acquisto potrai scegliere i Locker come indirizzo di spedizione, verificare gli orari di apertura e di chiusura e scegliere la modalità di spedizione fra “Standard” o “1 giorno”. Una volta che il tuo ordine verrà consegnato al Locker selezionato, riceverai un’e-mail di notifica con le istruzioni e un codice univoco da utilizzare per il ritiro. Quando arriverai al Locker, segui le istruzioni fornite sullo schermo e inserisci il tuo codice.