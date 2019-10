Sapori d’autunno, tradizioni e cassoeula

Non solo funghi e castagne: l’arrivo dell’autunno significa anche gustare piatti tipici di stagione e della cucina lombarda, come l’immancabile cassoeula.

L’occasione giusta è in programma per il prossimo weekend: il Centro Sociale di Cassina Ferrara, in collaborazione con l’Associazione Amici della Cassina e con il patrocinio del Comune di Saronno, organizza per domenica 10 novembre un pranzo collettivo a base di cassoeula, arricchito da taglieri di formaggi e salumi e da succulenti dolci per concludere in bellezza.

Il pranzo comincerà a partire dalle ore 12 presso il Centro Sociale della Cassina, in via Prampolini 2 a Saronno. Per prenotare, gli interessati possono rivolgersi direttamente al bar del Centro Sociale, oppure contattare il numero 333 500 0801.