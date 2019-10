Saronno Servizi Spa cerca un farmacista

Saronno Servizi Spa cerca un/a farmacista a tempo indeterminato e full time e apre una selezione pubblica per trovarlo/a.

La sede di lavoro è la Farmacia Comunale 3, presso il Centro Commerciale “Le Betulle” di Solbiate Olona. Si richiedono figure professionali che abbiano maturato almeno due anni di esperienza in “farmacia”; professionisti che abbiano capacità organizzative ed abilità comunicazionali, con un forte orientamento al cliente. Saranno elementi preferenziali le competenze informatiche e strumentali.

Al fine dell’ammissione alla selezione, gli aspiranti devono essere in possesso dei sotto elencati requisiti:

a) Diploma di Laurea in C.T.F. o in farmacia;

b) Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista;

c) Iscrizione all’Albo Professionale dei Farmacisti;

d) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, tra l’altro, godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta ed essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

e) possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere;

f) non aver riportato condanne penali, non avere procedimenti penali in corso o di stato di interdizione o di provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludano, secondo le leggi vigenti, l’accesso ai pubblici impieghi o che comportino la destituzione del personale dipendente presso le pubbliche amministrazioni o gli enti pubblici economici; nel caso di interdizione temporanea dai pubblici uffici il candidato sarà escluso dalla selezione qualora essa dispieghi i propri effetti alla data di scadenza dei termini per la domanda;

g) non essere esclusi dall’elettorato attivo;

h) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva militare, per coloro che sono soggetti a tale obbligo;

i) adeguata conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

BANDO FARMACISTI