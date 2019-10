Saronno, si celebra il 4 novembre: il programma

Si avvicina il 4 novembre, festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, e Saronno è pronta per rendere omaggio alla ricorrenza: domenica 3 novembre è infatti in programma una mattinata di festa, su iniziativa dell’amministrazione comunale, con la partecipazione delle associazioni dell’Arma e del Corpo Musicale cittadino.

Si comincia alle 10.15 con il ritrovo in Piazza Libertà, per assistere al corteo lungo Corso Italia e all’esibizione di velivoli ultraleggeri che sorvoleranno sul corteo con fumate tricolore. Alle 11 l’alzabandiera e la resa degli onori ai caduti presso il monumento “Cavalieri di Vittorio Veneto”, a cui seguirà il discorso della autorità presenti.

Alle 11.30 infine, la Santa Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, presso il Santuario Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. In caso di maltempo, il ritrovo si sposterà direttamente presso il monumento “Cavalieri di Vittorio Veneto” in viale del Santuario, alle ore 10.45.