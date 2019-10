Scontro tra due auto e un bus navetta, sei feriti

Scontro tra due auto e un bus navetta. L’incidente è avvenuto a Cardano al Campo poco dopo le 18 e 30 in via Papa Giovanni XXIII. Per cause ancora in fase di accertamento due autovetture e un bus navetta si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco con un’autopompa che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Nello scontro sono rimaste coinvolte sei persone, tra cui anche un minorenne. A prestare i soccorsi la croce rossa di Gallarate uscita in codice giallo e rientrata in verde. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.