Scuola Scotti da record: quasi tutti gli studenti a lezione a piedi

Una scuola con con i tre quarti dei bambini che vanno a lezione a piedi. Succede a Laveno Mombello dove ha mobilitarsi per l’abbattimento dei gas di scarico delle auto è quasi tutta la scuola dell’infanzia. Ecco il messaggio che ci ha mandato la scuola:

Buonasera, sono la segretaria della Scuola dell’Infanzia Scotti di Laveno Mombello. Anche quest’anno partecipiamo al concorso Green School (nell’anno scolastico 2018/19 siamo stati premiati con la classe A…solo due scuole dell’infanzia hanno ottenuto questo risultato).

Questa settimana, per abbattere la produzione di CO2 causata dai gas di scarico delle auto, abbiamo organizzato il piedibus. Vi invio alcune foto. Questa mattina abbiamo raggiunto il record di presenze: il 75% dei bambini frequentanti la nostra scuola ha raggiunto l’edificio a piedi! Siamo molto orgogliosi di questo risultato!

Vi ringrazio anticipatamente per l’attenzione, spero in un vostro articolo, per noi molto importante perché permetterebbe la divulgazione delle sane abitudini per preservare l’ambiente!