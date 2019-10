Si siede sui binari in stazione, salvato dai Carabinieri

Momenti di grande apprensione attorno alle 13 alla stazione di Rescaldina quando un giovane di 28 anni si è seduto sui binari in attesa del treno, urlando l’intenzione di farla finita.

Proprio in quel momento era presente una pattuglia della vicinissima stazione dei Carabinieri che, vista la scena e intuendo il pericolo, si sono avvicinati per cercare di convincerlo a desistere dall’insano gesto e allontanarlo dai binari. Agli uomini dell’arma ha detto di voler andare da sua madre, deceduta da qualche tempo.

Di fronte al suo diniego i militari hanno provato a distrarlo e in un attimo sono balzati sui binari prendendolo di peso e allontanandolo dal pericolo. Subito dopo lo hanno accompagnato in ospedale per accertamenti.

Molte persone trovano difficile e imbarazzante parlare di suicidio: può essere forte il senso di vergogna che può accompagnare questi pensieri. Ancora più forti possono essere queste emozioni se si pensa di confidarsi con parenti e amici. Potrebbe risultare più facile parlarne con chi non è coinvolto direttamente. Se sentite di aver bisogno, potete chiamare il Numero Verde 800 334343, attivo h24: è il servizio Inoltre attivato da Regione Veneto (alla risposta c’è un breve messaggio registrato, subito dopo risponde l’operatore). Un altro servizio è quello di Telefono Amico, attivo dalle 10 alle 24: 199 284284