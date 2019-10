Il sindaco porta gli auguri di tutto il paese per i 100 anni di Angelo

Festa grande ieri a Lavena Ponte Tresa per i 100 anni di Angelo Uggeri, con gli auguri della comunità cittadina “consegnati” personalmente dal sindaco Massimo Mastromarino.

Il signor Uggeri, che non dimostra affatto il suo primo secolo e nemmeno la vita dura che ha affrontato, è nato a Borghetto Lodigiano ed ha abitato a Segrate per molti anni, prima di trasferirsi a Lavena Ponte Tresa nel 1975.

Nato appena un anno dopo la fine della Prima Guerra mondiale, non potè sfuggire alla Seconda: come i suoi cinque fratelli – tutti fortunatamente tornati vivi – ha affrontato alcune delle fasi più dure del conflitto, prima il fronte occidentale in Francia e poi il fronte greco albanese.

Fortuna e longevità che sembrano scritti nel Dna di famiglia: tutti i suoi fratelli sono vissuti oltre i 90 anni e l’ultimo è morto a 106 anni nel 2017.

Tanti auguri al signor Angelo anche dalla redazione di Varesenews.