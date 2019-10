A Solbiate si gioca Inter-Juve

La Serie A femminile non si ferma e ogni settimana riserva un big match alla fascia oraria della domenica, ore 12.30. La partita di cartello di questa settimana sarà Inter-Juventus, slittata alla domenica per essere trasmessa in diretta su Sky Sport. Protagonista di questo weekend sarà dunque lo stadio Chinetti di Solbiate

Arno, che da quest’anno ospita le partite casalinghe dell’Inter Women.

Le nerazzurre hanno disputato in casa anche la partita del weekend scorso – il derby contro il Milan femminile-, ma per l’occasione alle due squadre è stato concesso lo stadio Breda di Sesto San Giovanni per poter accogliere un maggior numero di spettatori. L’Inter Women torna così padrona di casa a Solbiate Arno per ospitare la Juventus e dare vita ad una partita potenzialmente ricca di gol, spettacolo e carica agonistica.

Le nerazzurre cercheranno di riscattare l’inizio di stagione non brillante e la sconfitta nel derby, mentre le bianconere punteranno a mantenere salda la vetta della classifica a punteggio pieno. L’appuntamento è dunque per domenica 20 ottobre, alle ore 12.30 allo stadio Chinetti di Solbiate Arno. Le biglietterie saranno aperte il giorno stesso della gara, prezzo del biglietto sarà probabilmente di 5 euro.