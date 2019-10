Incendio a Laveno Mombello, nel centro del paese. Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 17 ottobre il tetto di uno stabile di Via Labiena ha preso fuoco, per cause ancora da accertare.

Le fiamme sono molto visibili, sopratutto per la posizione della casa che si affaccia su una delle strade principali del paese. Si tratterebbe infatti, dello stabile dove al piano terra si trova lo storico negozio di ferramenta e casalinghi Vanoli.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello e Luino. Inoltre, sono intervenute le ambulanze del 118.