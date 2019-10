Stile e tecnologia Forbar per Binario 8, il nuovo bar della Stazione di Induno Olona

Ci vuole un tocco speciale per trasformare ferro, legno e un “non luogo” come una stazione in un posto accogliente e caldo, dove sentirsi a proprio agio e godersi un momento di pausa.

Al bar Binario 8 di Induno Olona, nuova gestione appena inaugurata del bar della stazione sulla linea Arcisate-Stabio, ci sono riusciti grazie all’incontro tra il gusto, l’esperienza e la passione delle due titolari e la “visione” e la professionalità del team di Forbar, un gruppo specializzato che opera da oltre 40 anni nella provincia di Varese nei settori bar, pasticceria, gelateria, ristorazione collettiva e comunità.

I progettisti di Forbar hanno interpretato la voglia di Roberta Vinoni e Giorgia Tajè di dare un aspetto ed una concezione completamente diversi al locale, rendendolo un punto multiservizi ma anche un locale di riferimento per tutto il quartiere intorno alla stazione.

«Abbiamo voluto cambiare tutto – dicono Roberta e Giorgia – sia per dare un nuovo stile che si adattasse al nostro gusto e alla nostra idea del locale, sia per renderlo più funzionale e dotarlo di attrezzature adeguate per un servizio di qualità».

Roberta Vinoni, che ha altri due locali ad Arcisate, ha scelto di affidarsi a Forbar: «Abbiamo scelto uno stile lineare, pulito e semplice ma allo stesso tempo accogliente, e abbiamo chiesto a Forbar di dare forma a queste nostre idee, perché anche per gli altri due locali ho lavorato con loro e si è instaurato un rapporto di fiducia».

«Per noi è sempre un piacere collaborare con Roberta – dice Franco Sangiorgio, titolare di Forbar – perché è una professionista e le sue attività sono tutte storie di successo. Ha la capacità di creare un ambiente familiare e i suoi bar sono ben frequentati e gestiti. Per noi è importante che i locali che progettiamo siano in una buona posizione, gestiti con professionalità e con una buona proposta, perché il loro successo e anche il nostro successo».

Per Binario 8 le titolari e i progettisti di Forbar hanno lavorato elaborando un’idea che Forbar ha tradotto in design, forma, colore e illuminazione: «Tutti gli ingredienti che poi rappresentano “l’anima” del locale – aggiunge Sangiorgio – il messaggio che il cliente percepisce quando entra a Binario 8». E trattandosi di una stazione, la scelta è caduta su materiali semplici ma forti nel messaggio, come il caldo del legno e il freddo del ferro, addolciti da una parete con una carta da parati particolare e naturale, nel tema e nei colori. Un punto focale è stato individuato nella grande vetrata che affaccia sui binari, valorizzata da un lungo bancone in legno. Uno spazio più riservato con tavolini e divanetti da vagone ristorante crea un ambiente rilassante dove consumare tranquillamente la colazione o uno spuntino.

«Per la nostra azienda un’altra ottima referenza – conclude il titolare di Forbar – dove il gusto del cliente, la nostra professionalità e un lavoro fatto con passione hanno creato il mix vincente».