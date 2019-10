Ti-Ciclo-Via, una scommessa per battere il traffico transfrontaliero

Si chiama Ti-Ciclo-Via e non è un semplice acronimo ma un vero e proprio slogan che contiene e promuove a 360° tutte le sfide e gli obiettivi di un progetto di cooperazione transfrontaliera che punta a disegnare nuovi collegamenti e nuove modalità per muoversi a cavallo tra Varesotto e Canton Ticino.

Il progetto, finanziato nell’ambito dei Fondi Interreg, è stato presentato oggi con un convegno al Municipio di Stabio che ha fornito anche un’ampia visuale sullo stato e sui progetti della mobilità ciclabile in Italia e in Svizzera.

Ti-Ciclo-Via prevede lo sviluppo di un sistema di collegamenti ciclabili tra Canton Ticino e la provincia di Varese, con una duplice valenza: la possibilità di passare all’uso della bici per andare al lavoro, per sport e svago, per viaggiare, ma anche come direzione e strategia comune per i soggetti della provincia di Varese e del cantone Ticino di sviluppare una vocazione ciclabile e sostenibile del territorio transfrontaliero.

Il primo e importante progetto nell’ambito di questa comune strategia sarà la realizzazione di una pista ciclabile tra Stabio e Malnate, che toccherà i comuni di Cantello, Rodero e Malnate, da dove proseguirà fino a collegarsi alla pista ciclabile della Valle Olona a Castiglione Olona. Inoltre è previsto lo sviluppo di una serie di itinerari e di collegamenti negli altri Comuni del Plis Valle del Lanza (Valmorea, Bizzarone, Solbiate con Cagno) al fine di rispondere alle differenti esigenze di mobilità ciclistica come il bike to work e bike to fun.

Il progetto, cofinanziato dai fondi Interreg e dalla Confederazione elvetica, vede come capofila per la parte italiana la Provincia di Varese e come partner i comuni di Malnate, Varese e Valmorea, in provincia di Como, oltre alla Commissione Regionale dei Trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio e il Dipartimento del territorio del Canton Ticino.

Oltre alla progettazione e realizzazione della ciclovia è prevista la creazione di una serie di servizi di supporto alla pista ciclabile (colonnine di ricarica per e-bike e manutenzione bici, segnaletica, punti informativi e di sosta).

In parallelo si lavorerà per l’analisi e lo sviluppo di un piano di promozione della mobilità ciclistica e sostenibile nell’ambito del territorio del progetto Interreg, individuando attraverso un confronto ed una condivisione con gli stakeholders azioni volte allo sviluppo del bike to work, bike to fun e bike to school di breve, medio e lungo termine.

Saranno inoltre attivate alcune azioni pilota, tra cui un programma di formazione “bike to work” rivolto sia alle aziende che alle istituzioni locali e l’organizzazione di iniziative dedicate al tema, un percorso di educazione alla sostenibilità ambientale per orientare le nuove generazioni verso stili sostenibili di mobilità e sostenere azioni concrete di mobilità sostenibile nelle scuole.

Il nuovo percorso ciclabile dovrà essere realizzato, secondo i tempi fissati per l’erogazione dei fondi Interreg, entro la fine del 2021.