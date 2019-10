A Tradate arriva un’astronauta e si porta un pezzetto di Luna

Cresce l’attesa per l’evento spaziale di mercoledì 2 ottobre alle 21 al Cinema Grassi di Tradate: il GAT, Gruppo Astronomico Tradatese e l’Associazione ASIMOF (Associazione Italiana Modelli Fedeli) di Comerio sono infatti riusciti nell’impresa ‘impossibile’ di invitare a Tradate Alfred Worden, uno dei mitici astronauti americani che volò sulla Luna nel Luglio 1971 a bordo della Missione Apollo 15 (assieme ai due compagni David Scott e James B. Irwin).

Tra l’altro Worden effettuò una incredibile passeggiata spaziale in orbita lunare al di fuori del Modulo di Comando.

Worden racconterà in ogni dettaglio la sua incredibile avventura, proiettando molti documenti inediti sul grande schermo. I presenti, però, avranno anche un’ulteriore ragione per emozionarsi: la presenza in sala di una roccia raccolta direttamente sulla Luna.

La roccia denominate 15015-78, pesa 93 grammi e venne raccolta dall’astronauta Dave Scott nei dintorni del modulo di atterraggio (il LEM) di Apollo 15. Tecnicamente si tratta di una breccia ossia un impasto di frammenti basaltici e polvere lunare fusi dall’impatto di qualche grosso meteorite. La sua età stimata è di 3,9 miliardi di anni fa quando un diluvio di asteroidi (il Grande Bombardamento Tardivo) sconvolse tutta la Luna e di conseguenza anche la Terra: ma sulla Terra rocce così antiche non esistono, quindi solo questa ed altre rocce lunari hanno permesso di ricostruire questo lontanissimo evento.

Per ragioni di sicurezza (il valore è inestimabile) la roccia è inglobata in un involucro trasparente che comunque ne permetterà una visibilità completa (sia ad occhio che con macchine fotografiche) a tutti coloro che vi si avvicineranno nella sera di Mercoledì 2 Ottobre.