Uffici stampa, strumenti e “trucchi” per fare comunicazione

Cosa trasforma un “semplice” ufficio stampa in un’area di comunicazione? La strategia, le competenze, i canali a disposizione, la creatività e sì, anche i tool.

Sono sempre maggiori le conoscenze richieste ad un giornalista o a un comunicatore che si trovi ad operare in un’impresa o in un ente: non si tratta più infatti, soltanto, di conoscere perfettamente i contenuti da comunicare o di avere una visione strategica di medio e lungo termine. Spesso la differenza nell’operatività quotidiana la fanno strumenti di supporto, app e tool di ogni tipo.

Reperire velocemente una foto, un font, un colore, condividere progetti di lavoro con colleghi dentro e fuori dall’azienda, realizzare video in più formati contemporaneamente… Si potrebbe andare avanti all’infinito, ma l’ideale per il comunicatore d’azienda è avere un bagaglio di tool personalizzati, su misura e possibilmente free.

Il workshop Strumenti ed esperienze per gli uffici stampa (venerdì 8 novembre, sala VareseVive, dalle 11.00) nasce proprio con l’obiettivo di condividere idee pratiche per la gestione della quotidianità. A condurlo Bernardo Mannelli, responsabile della Comunicazione digitale di Confindustria Firenze. “Fanatico di software online, mi sono dedicato alla ricerca di strumenti che aiutassero la crescita del business e che unissero risultati a costi contenuti. Da questa esperienza è nato Toolperstartup.com, il blog in cui seleziono e raccolgo quelli che, secondo me, sono i migliori tool digitali per small business, organizzati per funzione” così si presenta il protagonista dell’incontro.

“Se esiste un tool per fare il caffè con panna o per trasformare in zucca una carrozza, Mannelli lo trova. Scherzi a parte, come Unione Industriali, abbiamo pensato di invitare il collega della Confindustria fiorentina perché il taglio pratico dei suoi interventi ci sembrava utilissimo per i giornalisti e i comunicatori presenti a Glocalnews” sottolinea la moderatrice dell’incontro Silvia Giovannini.