Come usare il GPS per farsi localizzare dai soccorritori (anche senza internet)

In montagna, in mare aperto o dove non ci sono punti di riferimento. Quando si chiamano i soccorsi è sempre fondamentale indirizzarli nel posto giusto. Ma quando non si sa dove ci si trova come si fa?

Per rispondere a questa domanda i Vigili del Fuoco hanno diffuso un tutorial video che spiega come fare utilizzando il proprio cellulare, anche dove non è presente la copertura dati.

Sul proprio smartphone è pero sempre utile avere anche un’altra applicazione, Where are U. Si tratta della app del Numero Unico di Emergenza 112 che permette di chiamare i soccorsi inviando automaticamente i dati di localizzazione e le altre informazioni incluse nel proprio profilo. Per tutti i dettagli, le zone in cui è attiva e per scaricarla clicca sul link qui sotto.

Ma in caso di emergenza è fondamentale anche sapere come e cosa dire ai soccorritori. In un altro video-tutorial gli esperti di Areu vi spiegano tutti i passi corretti da seguire. Potete leggere tutte le informazioni (e guardare il video) nell’articolo qui sotto.