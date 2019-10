Il teatro, la commedia, la risata: sono gli unici mezzi per riuscire a raccontare i drammi della contemporaneità senza cedere allo sconforto. Velodimaya, lo spettacolo di Natalino Balasso in cartellone il 25 ottobre al Teatro Sociale, è una mappa del mondo di oggi che attraversa un tempo indefinito, un racconto dei desideri e delle paure degli uomini di oggi.

Uomini che giocano a un gioco in cui le carte sono truccare e le regole da scoprire, un film in cui ciascuno recita un personaggio. Un personaggio costretto ad indagare, come in un giallo, con l’aggravante che già da bambini ci rendiamo conto che qualcuno vuole sviare le indagini. E dove trova spazio l’ironia? Nel fatto che visti da lontano, in questo nostro affannarci, facciamo ridere.

Iniziata nella prima metà degli anni Novanta nei piccoli teatri dell’Emilia-Romagna, la carriera di Natalino Balasso si è divisa tra la partecipazione a trasmissioni tv come Zelig, che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico, e il teatro comico. Abbandonato il piccolo schermo, con l’inizio degli anni Duemila ha iniziato a lavorare per quello grande, diretto da registi come Carlo Mazzacurati e Gianni Zanasi. Autore di tre romanzi, nel 2011 ha aperto “Telebalasso”, seguitissimo canale YouTube dal quale il comico pronuncia i suoi discorsi di capodanno.

Lo spettacolo, in programma venerdì 25 ottobre, avrà inizio alle 21. I biglietti sono in vendita a partire da 25 euro. È possibile acquistarli sul circuito Ticket One.