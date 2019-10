Visita a sorpresa del vicepremier cinese Wang Yi

Un visita rapida, del tutto inattesa, ma di quelle che si possono segnare negli annali della città.

Questa mattina, verso le 12, a sorpresa, il arrivato intorno alle 12 a Gallarate il vicepremier e ministro degli esteri Wang Yi.

Il numero due di Pechino è sceso dal pullman nero con vetri oscurati e insieme ad altri connazionali cinesi si è infilato nella Basilica di Santa Maria Assunta. Venti minuti dopo la “comitiva” si è accomodata sui tavolini esterni di uno dei bar di piazza Libertà, per un veloce pranzo a base di salumi. Altri venti minuti e poi tutti nuovamente sul pullman in direzione Malpensa.

«Che non si trattasse di un gruppo di normali turisti lo si è subito capito dalla presenza in forze delle auto della polizia e di quelle “civetta” della Digos – spiegano dal Comune – Che fosse arrivato in città qualcuno di importante era ovvio, ma nessuno avrebbe pensato che tra i sorridenti cinesi (una ventina in tutto) ci fosse il vicepremier e ministro degli esteri Wang Yi in persona, accompagnato dall’ambasciatore cinese in Italia Li Junhua e dal console generale di stanza a Milano Xuefeng Song».

Il sindaco Andrea Cassani e l’assessore Claudia Maria Mazzetti hanno approfittato dell’occasione per un veloce saluto, davanti a Palazzo Borghi: «Ho fatto gli onori di casa – ha detto Cassani – Ci siamo trovati questa super delegazione sotto il municipio e come gesto di accoglienza nei confronti degli illustri ospiti mi è sembrato cortese donargli il libro che racconta la storia di Gallarate e una guida della nostra città (con traduzione in inglese)».

Il vicepremier, da parte sua, ha ringraziato il primo cittadino gallaratese e si è complimentato per l’ordine della piazza, per la qualità del cibo appena consumato e per la bellezza della basilica.

Una toccata e fuga non annunciata, quella del numero due della Repubblica Popolare Cinese, decisa sui due piedi: Wang Yi ieri era a Berna per il secondo round strategico tra i ministri degli esteri cinese e svizzero. Oggi, avendo ancora del tempo prima di risalire sull’aereo che lo attendeva a Malpensa, ha scelto Gallarate per la pausa pranzo e per una visita alla basilica appena ristrutturata.