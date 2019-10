Voto in Umbria, affluenza in aumento

Cresce nettamente, di oltre quattro punti, l’affluenza al voto rispetto alla precedente consultazione in Umbria. Alle 12 ha votato il 19,55% degli aventi diritto contro il 15,39% del 2015: l’affluenza al voto per designare il governatore della regione nell’Italia centrale è in crescita, almeno da quanto risulta in merito alla lettura dei primi dati di rilevamento alle 12 di oggi, domenica 27 ottobre.

Lo ha reso noto il ministero dell’Interno in base ai dati dei 92 comuni che compongono la regione.

I seggi elettorali per le elezioni regionali in Umbria sono aperti dalle 7 fino alle 23, gli elettori sono 703.595 chiamati al voto in 1.005 seggi.

I candidati a governatore sono otto, ma la vera sfida è tra Vincenzo Bianconi (Pd, M5s, civiche ed ecologisti) e Donatella Tesei (Lega, Fi, Fdi).

AFFLUENZA E RISULTATI