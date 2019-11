Ad Assago si corre per beneficenza

È fissato per giovedì 14 novembre il termine delle iscrizioni alla seconda edizione della Milanofiori Assago Run, corsa podistica in programma domenica 17 che ha spiccate finalità benefiche. La manifestazione, organizzata dal Centro Commerciale Milanofiori in collaborazione con Runner’s Angels e con il patrocinio del comune di Assago, ha infatti l’obiettivo di sostenere la onlus “Nati per il Futuro” che ha sede all’ospedale San Paolo di Milano e che si occupa di neonatologia e pediatria.

Nel 2018, in occasione della prima edizione a cui presero parte 400 atleti, vennero raccolti e consegnati a “Nati per il Futuro” 2.9oo euro, destinati a supportare i progetti della associazione. Due i percorsi su cui ci si potrà misurare: quello più lungo misura 21 chilometri, quello più breve 10 chilometri. Il tracciato si snoderà lungo il Naviglio Pavese, sulla pista asfaltata per buona parte ciclabile, e tra le campagne del Parco Sud.

La partenza è prevista per le 9,30 nella piazza ristorazione del Centro Commerciale Milanofiori, dove si può usufruire dei tanti servizi offerti dalla struttura. Tanti punti ristoro per la colazione, bagni igienici, la possibilità di stare al caldo fino a pochi minuti prima della partenza.

La quota di partecipazione (10 euro per la 10 Km; 15 euro per la 21Km) dà diritto al pettorale con chip incluso (per registrare i tempi di percorrenza), alla copertura assicurativa, a una maglietta tecnica, a un pacco gara contenente gadget e prodotti alimentari e al ristoro finale posto all’interno del centro commerciale. Per iscriversi è necessario cliccare su QUESTO SITO. Al termine della prova verranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne di ogni categoria con gift card spendibili in tutti i negozi del centro commerciale.