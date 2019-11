Al corso Tigros arriva il menu di Natale

Si sente aria di Natale e i corsi Tigros si preparano alla festa: è dedicato infatti al menu di Natale il corso di giovedì 28 novembre 2019 dalle 17.00 alle 19.00 al Buongusto Tigros di Busto Arsizio.

SPECIALITA’ PER LE FESTE

A parlarne, al Buongusto di viale Pirandello, c’è Chef Vittorio Tarantola, del ristorante Tarantola di Appiano Gentile (CO): un ristorante nel verde del Parco Pineta, che è nato negli anni settanta e oggi è ancora un punto di riferimento per la sua filosofia di cucina, legata al ritmo delle stagioni ed al rispetto delle materie prime, si evolve alla ricerca di nuovi ingredienti, di nuovi sapori o di profumi dimenticati. A lui il compito di coniugare tradizione e modernità per il Natale 2019.

