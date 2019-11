Al Salone Estense la “Festa della poesia”

Venerdì 22 novembre 2019 dalle 14.30 al Salone Estense di Varese (via Sacco 5) si terrà la tradizionale Festa della Poesia di Anteas Varese, quest’anno in edizione speciale.

Dopo aver compiuto vent’anni nel 2018, infatti, Anteas ha pensato di organizzare una celebrazione di queste due decadi di poesie e racconti stampando la raccolta di tutti gli scritti premiati. La kermesse unirà quindi poesia, musica, cultura e festa in un momento che servirà anche per tracciare il bilancio dei primi vent’anni e per portare qualche proposta per il futuro. La Festa della Poesia è organizzata da Anteas Varese in collaborazione con la FNP Cisl dei Laghi, con il patrocinio del Comune di Varese.