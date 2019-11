Al via il Festival del Libro con Michela Marzano

Giovedì 14 novembre, alle ore 18.00, nella sala Sala Monaco della Biblioteca Comunale, prenderà il via la prima parte del Festival del Libro organizzato dal Sistema Bibliotecario Busto Arsizio-Valle Olona in collaborazione con Bustolibri e Libreria Millestorie.

Come lo scorso anno, il Festival porterà i grandi nomi della letteratura italiana nelle biblioteche di Busto Arsizio e dei comuni del sistema.

L’inaugurazione sarà affidata a un’ospite d’eccezione: Michela Marzano, filosofa, politica e saggista che presenterà il suo nuovo libro “Idda”, edito da Einaudi, un appassionato romanzo sull’identità e la memoria, vissute attraverso il rapporto speciale tra due donne: Alessandra, biologa salentina che insegna a Parigi, e Annie, l’anziana madre del suo compagno. Presenta Paolo Iervese.

“Sinergia e collaborazione tra biblioteche sono la chiave vincente per un’offerta di alta qualità, che si spalma su tutto il territorio, valorizzando le peculiarità di ciascuna biblioteca e invitando il pubblico a scoprire anche nuove location. – ha affermato la vicesindaco e assessore alla cultura Manuela Maffioli in occasione della presentazione della rassegna – A Busto stiamo investendo molto sulla Biblioteca, c’è grande richiesta di cultura e di incontro con la cultura. E oltre alle mostre, alle rassegne dedicate a cinema, teatro e musica, proponiamo questi incontri con la lettura che si intensificheranno ulteriormente grazie al tavolo ‘letteratura’ che sta progettando grandi novità per i prossimi mesi”.

La partecipazione è libera e gratuita.

Di seguito il programma della prima parte della rassegna:

BUSTO ARSIZIO

GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE – SALA MONACO ore 18

“Idda” di Michela Marzano

SOMMA LOMBARDO

SABATO 16 NOVEMBRE – ore 18 in Biblioteca

“Il sarto di Crema” di Eugenio Giudici

CASSANO MAGNAGO

SABATO 30 NOVEMBRE – ore 18 in Biblioteca

“Addio Fantasmi” di Nadia Terranova

MARNATE

SABATO 7 DICEMBRE – ore 18 in Biblioteca

“La vita dispari” di Paolo Colagrande

OLGIATE OLONA

SABATO 14 DICEMBRE – ore 18 Teatrino di Villa Gonzaga

“La palude dei fuochi erranti” di Eraldo Baldini.