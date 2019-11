Alpini e studenti per le celebrazioni del 4 novembre

Il gruppo Alpini di Castelveccana, ed il gruppo di Portovaltravaglia, hanno celebrato oggi, 4 novembre, la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, con la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.

La solennità della cerimonia è stata avvalorata dalla presenza dei gonfaloni comunali di Castelveccana e Portovaltravaglia, scortati dalle rispettive autorità. Presenti i gagliardetti dei gruppi Alpini, nonchè la bandiera dei carabinieri in congedo e dei Combattenti. La bella giornata ha favorito la presenza di studenti di tutte le classi elementari e medie di Castelveccana rendendo la solennità della cerimonia molto emozionante.

Seguendo il protocollo del cerimoniale, dopo la S. Messa di suffragio per i caduti, celebrata a Nasca dal parroco Don Luca, il corteo ha percorso via Pasubio, fino alla cappella dove è riportata la lapide con i nomi di tutti i caduti.

Dopo la benedizione delle corone d’alloro di Castelveccana e le tre di Portovaltravaglia, il Gonfalone di Portovaltravaglia e le rispettive corone, hanno lasciato la postazione, per recarsi presso i loro rispettivi monumenti di Porto, Domo e Muceno.

Proseguendo secondo il cerimoniale, dopo l’alza bandiera accompagnata dal Canto dell’InnoNazionale cantato egregiamente da tutti gli studenti, si sono resi gli onori ai caduti, con la deposizione della corona d’alloro con la musica del Piave seguito dal silenzio, mediante l’utilizzo di apparecchi elettronici.

Un gruppo di studenti delle medie, hanno recitato alcune poesie e brani di condanna delle guerre con esaltazione alla Pace. Ha chiuso la cerimonia con il saluto a tutti i presenti Ruggero Ranzani in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Castelveccana.