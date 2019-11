Ambiente e sviluppo: si può? Un incontro a Malnate

Si terrà domani, venerdì 15 novembre alle ore 18.30 presso Villa Magnolia a Malnate l’appuntamento organizzato dai Giovani Democratici varesini e dal Partito Democratico di Malnatese sul tema dell’ambiente e dell’economia sostenibile.

Il titolo dell’incontro sarà “Ambiente e sviluppo: si può?”.

Interverranno il vice sindaco di Malnate Jacopo Bernard che parlerà delle inizative svolte dall’amministrazione comunale sulla questione ambientale; Maurizio Melis, giornalista e divulgatore scientifico, esperto nella comunicazione delle sensibilità ambientaliste e delle vie alternative per lo sviluppo; ci sarà inoltre Pietro Bussolati, Consigliere regionale ed ex consigliere comunale di Milano.

L’evento è inserito all’interno del format“aperattivi”, una tipologia di evento portata avanti per anni dai Gd varesini che consiste in conferenze interattive su temi di attualità con relatori esperti, accompagnate da aperitivo e buffet in un clima allegro.

“Il tema dell’ambiente sta suscitando una bellissima ondata di attivismo, soprattutto da parte dei giovani, è nell’interesse di tutti mobilitarsi per il futuro del nostro pianeta attraverso lo sviluppo sostenibile” – dichiarano gli organizzatori.