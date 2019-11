Ancora in prognosi riservata il 53enne investito a Laveno Mombello

Resta ricoverato nel reparto di neurorianimazione dell’ospedale di circolo a Varese l’uomo di 53 anni investito nel tardo pomeriggio di sabato 23 novembre a Laveno Mombello.

L’uomo, trasportato in codice rosso in pronto soccorso e ricoverato d’urgenza, è ancora in prognosi riservata.

L’uomo è stato travolto da un’auto e ha picchiato il capo contro un albero lungo la via XXV Aprile angolo via Buozzi LEGGI QUI.