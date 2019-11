Pedone investito, è grave

La pioggia battente e l’oscurità che limita la visibilità, un pedone che sta a bordo strada e un’auto che arriva, non lo vede e lo travolge.

È finito così all’ospedale a Varese in gravi condizioni un uomo di 53 anni travolto da un’auto in via XXV Aprile angolo via Buozzi a Laveno Mombello.

In quel momento – erano circa le 17.30 di sabato – stava sopraggiungendo un ragazzo di 21 anni di Leggiuno a bordo di una Fiat Panda.

Il giovane non ha visto il pedone e l’ha travolto facendogli sbattere il capo violentemente contro un platano. Il conducente si è fermato a prestare soccorso e ha chiamato il 118 arrivato con ambulanza e automedica.

I soccorritori hanno immobilizzato il ferito trasportandolo poi in codice rosso con importante trauma cranico all’ospedale di Circolo di Varese dove l’uomo è ricoverato in rianimazione. Le sue condizioni son gravi.

I carabinieri sul posto hanno rilevato la dinamica dell’incidente operando i rilievi di rito.