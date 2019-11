È morto l’uomo investito a Laveno Mombello

Non ce l’ha fatta Gabriele Fratello di 53 anni l’uomo investito sabato pomeriggio a Laveno-Mombello da un’auto guidata da un ragazzo di 21 anni.

Già nei primi attimi seguenti l’incidente i soccorritori del 118 si erano accorti delle condizioni gravi della persona. L’uomo è stato immobilizzato e trasportato in codice rosso all’ospedale di circolo di Varese, con un vasto trauma cranico e facciale dovuto all’impatto con un platano nella zona in cui è avvenuto l’incidente, la via XXAprile angolo via Buozzi.

Dalle prime ricostruzioni dei carabinieri sembra che al momento dello schianto stesse piovendo in maniera molto forte e l’uomo fosse in procinto di attraversare la strada. L’auto sulla quale viaggiava ragazzo alla guida non ha visto Il pedone e la travolto.

L’impatto è stato molto violento e Fratello è rimasto a terra. Il conducente della vettura risultato negativo all’alcol test, si è subito fermato per prestare soccorso e avvisare i sanitari. Tuttavia le gravi condizioni del ferito sono peggiorate nelle ultime ore e nel pomeriggio di lunedì l’uomo ha perso la vita. Gabriele Fratello viveva a Laveno-Mombello in via Garibaldi e aveva lavorato all’imbarcadero.

