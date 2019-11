Area cani di Cislago: a dicembre prossimo bando

Dopo mesi di polemiche e di malumori tra i vari fruitori dell’area, l’amministrazione comunale entro la fine dell’anno aprirà un nuovo bando per la gestione dell’area cani di via Buonarroti.

L’area in questione è stata chiusa il 15 marzo scorso. Fino a marzo di quest’anno era sotto la gestione dell’associazione Lav-Saronno, la quale però, una volta scaduta la convenzione non ha più fatto richiesta di rinnovo.

L’amministrazione comunale aveva quindi indetto un nuovo bando per la gestione dell’impianto e in attesa dell’individuazione di un nuovo gestore aveva momentaneamente chiuso l’area. Al bando si era presentata un’associazione animalista, che però non rispettava i requisiti richiesti dalla legislazione per potersi convenzionare con un ente pubblico, in quanto non iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato. Tale iscrizione è però obbligatoria per potersi convenzionare con un ente pubblico e partecipare ai bandi di concorso. Il bando è quindi poi scaduto e l’area è rimasta chiusa fino al giorno d’oggi.

L’associazione che vincerà il bando dovrà occuparsi della gestione dell’area, dunque della sua apertura/chiusura giornaliera, del taglio dell’erba e della manutenzione ordinaria e infine dell’organizzazione di corsi volti all’educazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza. Il sindaco Gian Luigi Cartabia commenta: «È una polemica tutta politica; la volontà di riaprire c’è. Si presentino al nuovo bando associazioni in regola con i requisiti dettati dalla legge».