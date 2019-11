Cade dalla bici, grave un 86enne

È caduto dalla sua bicicletta in via Beethoven a Caronno Pertusella nella tarda mattinata di oggi, martedì 5 novembre, intorno alle 12, mentre percorreva la via a velocità non sostenuta (immagine di repertorio).

Un 86enne è stato soccorso dai sanitari di Areu e dalla polizia locale di Caronno Pertusella.

Trasportato in ospedale a Desio in codice rosso, le sue condizioni sono giudicate gravi dai medici della struttura brianzola.